1

Виктор Вембаньяма об охоте за блок-шотами: «Это моя работа»

Центровой «Сан-Антонио» не преследует цели набить статистику.

После победы над «Торонто» Вембаньяму спросили, охотится ли он сознательно за блок-шотами во время матчей.

«Пожалуй, нет, потому что бывают моменты, когда я охочусь за ними, даже когда у меня уже их шесть. Это моя работа.

Я думаю, что солидно отыграл в защите – независимо от блок-шотов. Есть гораздо больше способов повлиять на игру. Все чаще и чаще парни будут просто отказываться от бросков», – сказал Вембаньяма.

После 4 матчей сезона на счету звездного центрового уже 19 блок-шотов.

Его серия игр хотя бы с одним блок-шотом достигла 89 матчей. По этому показателю за всю историю он уступает только Марку Итону (94 игры), Дикембе Мутомбо (116) и Патрику Юингу (145).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
logoПатрик Юинг
logoНБА
logoДикембе Мутомбо
logoМарк Итон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Необычный бросок дня – что на этот раз придумал Виктор Вембаньяма?
13 минут назад
Виктор Вембаньяма мотивирован тем, что Чет Холмгрен уже выиграл чемпионский титул
сегодня, 06:10
Вембаньяма набрал 24+15 при 7/8 с игры, у «Сперс» впервые с 2017 года 4-0 на старте сезона
сегодня, 04:40Видео
Главные новости
Кендрик Перкинс объяснил, почему больше не якшается с Джа Морэнтом: «На тебя обратили внимание из-за того, что я так высоко о тебе отзывался. И ты облажался»
4 минуты назад
Кевин Дюрэнт получил фол в атаке, проведя мячом по носу Джейлена Уилсона
38 минут назадВидео
Братья Пэт и Кэм Спенсеры сошлись друг против друга в последнем владении матча «Голден Стэйт» – «Мемфис»
сегодня, 09:58Видео
Джей Джей Редик надеется, что Маркус Смарт и Джексон Хэйс вернутся в состав «Лейкерс» к ближайшим матчам
сегодня, 09:34
«Лейкерс» пригрозили судом журналисту за его книгу о Леброне Джеймсе, Джини Басс и клубе
сегодня, 07:45
Чет Холмгрен забил постер-данк через Купера Флэгга
сегодня, 07:26Видео
Фред Ванвлит: «До разрыва крестообразной связки я был в лучшей форме в своей жизни»
сегодня, 07:11
Купер Флэгг повредил плечо в матче с «Тандер», но рассчитывает обойтись без пропуска игр
сегодня, 07:08
Патрик Беверли о 1/10 из-за дуги у Трэя Янга: «Просто не пошел бросок»
сегодня, 06:58
Джамал Мюррэй набрал 43 очка в игре с «Миннесотой»
сегодня, 06:46Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Финикс» отыгрался с «-7» за 24 секунды до конца четвертой четверти матча с «Ютой»
сегодня, 09:15Видео
Джош Харт об Австралии: «Игровая площадка дьявола. Одни только ядовитые твари»
сегодня, 08:51
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Ле-Портелем»
сегодня, 08:32
Еврокубок. «Паниониос» примет «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» сыграет с «Арисом»
сегодня, 08:26
Евролига. «Жальгирис» встретится с «Виртусом», «Валенсия» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 08:15
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Енисей»
сегодня, 07:56
Мэк Маккланг о многолетнем контракте с «Индианой»: «Спасибо, Господь!»
сегодня, 05:29
Семь игроков «Лейкерс» пропустят матч против «Портленда»
вчера, 20:21
«Локомотив-Кубань» и Ройс Хэмм расторгли контракт
вчера, 19:54
Домашний матч «Анадолу Эфеса» против «Баварии» пройдет в Анталье
вчера, 18:03