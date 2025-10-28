Виктор Вембаньяма об охоте за блок-шотами: «Это моя работа»
Центровой «Сан-Антонио» не преследует цели набить статистику.
После победы над «Торонто» Вембаньяму спросили, охотится ли он сознательно за блок-шотами во время матчей.
«Пожалуй, нет, потому что бывают моменты, когда я охочусь за ними, даже когда у меня уже их шесть. Это моя работа.
Я думаю, что солидно отыграл в защите – независимо от блок-шотов. Есть гораздо больше способов повлиять на игру. Все чаще и чаще парни будут просто отказываться от бросков», – сказал Вембаньяма.
После 4 матчей сезона на счету звездного центрового уже 19 блок-шотов.
Его серия игр хотя бы с одним блок-шотом достигла 89 матчей. По этому показателю за всю историю он уступает только Марку Итону (94 игры), Дикембе Мутомбо (116) и Патрику Юингу (145).
