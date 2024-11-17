Джош Гидди о своей защите в матче с «Кэвс»: «Это было ужасно от начала до конца»

Джош Гидди понимает, почему провел на скамейке концовку матча с «Кливлендом».

«Я был ужасен в защите от начала до конца. Я должен быть намного лучше. Я даже не виню в этом фолы. Это было частью игры, но все остальное было очень плохо. Я бы сам себя не выпустил, будь я Билли Донованом.

Это выводит меня из себя. Я думал, что двигаюсь в правильном направлении. Такие матчи, как сегодня, убивают уверенность в себе», – признался защитник «Чикаго ».