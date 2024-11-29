НБА. «Шарлотт» – «Нью-Йорк», «Лейкерс» против «Оклахомы» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.
В 20:00 по мск начнется встреча «Шарлотт» – «Нью-Йорк», в 22:30 стартует игра «Атланта» – «Кливленд».
«Миннесота» Эдвардса попытается прервать серию поражений в матче с «Клипперс» Хардена, «Лейкерс» сойдутся с грозной «Оклахомой».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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