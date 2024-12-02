Леброн Джеймс не может выйти на чистое 7-е место по 3-очковым. Он смазал все 15 попыток из-за дуги после того, как настиг Кайла Корвера

Леброн Джеймс завис на отметке 2 450 точных 3-очковых за карьеру.

Форвард «Лейкерс » никак не может выйти на чистое 7-е место в истории НБА по реализованным 3-очковым.

Джеймс смазал все 15 попыток из-за дуги после того, как настиг Кайла Корвера . Неудачная серия растянулась на три матча.

Во встрече с «Ютой» (105:104) в воскресенье у Леброна 0 из 9 из-за дуги.