«Лейкерс» вырвали победу у «Юты». Леброн добрался до отметки в 15 тысяч точных бросков с игры и стал автором решающего попадания
«Лейкерс» вырвали победу у «Юты» – 105:104.
Лидер «озерников» Леброн Джеймс во второй четверти добрался до отметки в 15 тысяч точных бросков с игры за карьеру.
39-летний форвард занимает 2-е место в истории НБА по этому показателю, уступая лишь легендарному центровому Кариму Абдул-Джаббару (15 837)
Джеймс стал автором решающего попадания на последней минуте встречи. На его счету 27 очков и 14 передач при 12 из 28 с игры за 36 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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