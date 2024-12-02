«Лейкерс» вырвали победу у «Юты». Леброн добрался до отметки в 15 тысяч точных бросков с игры и стал автором решающего попадания

«Лейкерс» вырвали победу у «Юты» – 105:104.

Лидер «озерников» Леброн Джеймс во второй четверти добрался до отметки в 15 тысяч точных бросков с игры за карьеру.

39-летний форвард занимает 2-е место в истории НБА по этому показателю, уступая лишь легендарному центровому Кариму Абдул-Джаббару (15 837)

Джеймс стал автором решающего попадания на последней минуте встречи. На его счету 27 очков и 14 передач при 12 из 28 с игры за 36 минут.