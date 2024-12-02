«Нет-рейтинг» «Лейкерс» с Леброном Джеймсом – «-6,9», без Джеймса – «+9,0»

У «Лейкерс» отрицательный «нет-рейтинг» с Леброном Джеймсом в составе.

Показатель «нет-рейтинг» «Лейкерс » в нынешнем сезоне с Леброном Джеймсом в составе равен «-6,9». Примечательно, что без звездного форварда показатель команды составляет «+9,0».

«Нет-рейтинг» – разница между атакующим и защитным рейтингом команды.

«Лейкерс» идут на 8-м место в Западной конференции с результатом 11-8.