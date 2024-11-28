Леброн Джеймс смазал данк во время разминки

Леброн Джеймс не забил сверху.

Во время разминки перед матчем против «Сан-Антонио» звездный форвард «Лейкерс » набросил себе от пола, разбежался и ударил в дужку.

«Леброн действительно стареет», – прокомментировал Bleacher Report.

«Лейкерс» обыграли «Сперс» в гостях – 119:101. Джеймс оформил трипл-дабл – 16 очков, 10 подборов, 11 передач.