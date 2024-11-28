Леброн Джеймс смазал данк во время разминки
Леброн Джеймс не забил сверху.
Во время разминки перед матчем против «Сан-Антонио» звездный форвард «Лейкерс» набросил себе от пола, разбежался и ударил в дужку.
«Леброн действительно стареет», – прокомментировал Bleacher Report.
«Лейкерс» обыграли «Сперс» в гостях – 119:101. Джеймс оформил трипл-дабл – 16 очков, 10 подборов, 11 передач.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Bleacher Report
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