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Леброн Джеймс обошел Тима Данкана и поднялся на 2-е место по количеству побед в НБА с учетом плей-офф

Победа над «Сперс» стала значимой для Леброна Джеймса.

Звездный форвард «Лейкерс» добился показателя в 1159 побед (с учетом плей-офф) и обошел легендарного Тима Данкана, поднявшись на 2-е место в списке НБА.

Первое место занимает Карим Абдул-Джаббар (1228). Баскетболистов разделяют 69 побед.

В знаковом матче Джеймс оформил очередной трипл-дабл, набрав 16 очков, 10 подборов и 11 передач при 8 точных из 18 бросков с игры.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoКарим Абдул-Джаббар
logoНБА
logoТим Данкан
logoЛеброн Джеймс
logoСан-Антонио
logoЛейкерс
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