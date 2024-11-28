Леброн Джеймс обошел Тима Данкана и поднялся на 2-е место по количеству побед в НБА с учетом плей-офф

Победа над «Сперс» стала значимой для Леброна Джеймса.

Звездный форвард «Лейкерс » добился показателя в 1159 побед (с учетом плей-офф) и обошел легендарного Тима Данкана , поднявшись на 2-е место в списке НБА .

Первое место занимает Карим Абдул-Джаббар (1228). Баскетболистов разделяют 69 побед.

В знаковом матче Джеймс оформил очередной трипл-дабл, набрав 16 очков, 10 подборов и 11 передач при 8 точных из 18 бросков с игры.