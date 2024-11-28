Леброн Джеймс обошел Тима Данкана и поднялся на 2-е место по количеству побед в НБА с учетом плей-офф
Победа над «Сперс» стала значимой для Леброна Джеймса.
Звездный форвард «Лейкерс» добился показателя в 1159 побед (с учетом плей-офф) и обошел легендарного Тима Данкана, поднявшись на 2-е место в списке НБА.
Первое место занимает Карим Абдул-Джаббар (1228). Баскетболистов разделяют 69 побед.
В знаковом матче Джеймс оформил очередной трипл-дабл, набрав 16 очков, 10 подборов и 11 передач при 8 точных из 18 бросков с игры.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости