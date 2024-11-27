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Леброн Джеймс сравнялся с Кайлом Корвером по точным 3-очковым. Они делят 7-е место в истории НБА

Леброн Джеймс сравнялся с Кайлом Корвером по точным 3-очковым.

Форвард «Лейкерс» в матче с «Финиксом» реализовал 2 броска из-за дуги и довел общее количество до отметки 2 450.

Вместе с бывшим одноклубником по «Кавальерс» 39-летний Джеймс делит общее 7-е место в истории НБА по данному показателю.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
logoНБА
logoКайл Корвер
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
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