Лука Дончич вернулся в состав «Далласа» после травмы. Набрал 36+7+13 в победном матче с «Портлендом»

Лука Дончич вернулся в состав «Мэверикс» после травмы кисти.

Разыгрывающий «Далласа » записал на свой счет 36 очков (15 из 24 с игры), 7 подборов и 13 передач в победном матче с «Портлендом » (137:131).

Словенец пропустил 5 игр из-за травмы кисти.

Воскресную встречу пропустили травмированные защитники техасцев Кайри Ирвинг и Клэй Томпсон .