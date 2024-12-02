Лука Дончич вернулся в состав «Далласа» после травмы. Набрал 36+7+13 в победном матче с «Портлендом»
Лука Дончич вернулся в состав «Мэверикс» после травмы кисти.
Разыгрывающий «Далласа» записал на свой счет 36 очков (15 из 24 с игры), 7 подборов и 13 передач в победном матче с «Портлендом» (137:131).
Словенец пропустил 5 игр из-за травмы кисти.
Воскресную встречу пропустили травмированные защитники техасцев Кайри Ирвинг и Клэй Томпсон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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