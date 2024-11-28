Квентин Граймс о Кайри Ирвинге: «Один из самых мастеровитых игроков в истории и очень важен для нашей раздевалки»

Квентин Граймс поделился мнением о Кайри Ирвинге.

«Даллас » победил «Нью-Йорк » в отсутствие Луки Дончича (129:114).

«Он невероятен. Скорее всего, один из самых мастеровитых игроков в истории, если не самый. Его голос постоянно слышен в раздевалке, на тренировках, в обсуждении записей. Это очень важно в течение сезона, особенно когда начинаются тяжелые отрезки.

Он уже добивался успеха, это заставляет прислушиваться к его мнению и следовать его советам.

Очень важно иметь такого парня в раздевалке», – заявил защитник «Мэверикс».

Граймс набрал 21 очко и 7 подборов, реализовав 7 из 13 бросков с игры, 4 из 8 из-за дуги и 3 из 6 со штрафной линии.