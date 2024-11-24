Эрик Споэльстра о матче с «Далласом» и Клэе Томпсоне: «Нужно быть готовым к броскам уровня Зала славы»
«Хит» ждет встреча с «Мэверикс».
У главного тренера спросили об опасности добавления Клэя Томпсона к составу прошлогоднего финалиста.
«Нужно всегда быть готовым к броскам уровня Зала славы, когда он на площадке, потому что он может поймать кураж в любой момент.
Они хорошо выглядели в матчах без Дончича. Так что они будут предельно опасны в любом составе, их победа в прошлом матче меня впечатлила.
Нам придется выложиться до конца, выйти на домашнюю площадку полными энтузиазма и повторить то, что нам удалось показать в прошлой игре», – заявил Эрик Споэльстра.
«Майами» получил 5 дней отдыха после домашней встречи с «Филадельфией» (106:89).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Закари Вайнбергера
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