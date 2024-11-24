Эрик Споэльстра о матче с «Далласом» и Клэе Томпсоне: «Нужно быть готовым к броскам уровня Зала славы»

«Хит» ждет встреча с «Мэверикс».

У главного тренера спросили об опасности добавления Клэя Томпсона к составу прошлогоднего финалиста.

«Нужно всегда быть готовым к броскам уровня Зала славы, когда он на площадке, потому что он может поймать кураж в любой момент.

Они хорошо выглядели в матчах без Дончича . Так что они будут предельно опасны в любом составе, их победа в прошлом матче меня впечатлила.

Нам придется выложиться до конца, выйти на домашнюю площадку полными энтузиазма и повторить то, что нам удалось показать в прошлой игре», – заявил Эрик Споэльстра .

«Майами » получил 5 дней отдыха после домашней встречи с «Филадельфией» (106:89).