Кайри Ирвинг восстановился от травмы плеча и готов сыграть с «Сан-Антонио»

Кайри Ирвинг восстановился после травмы.

Разыгрывающий «Далласа » отсутствует в списке травмированных перед субботней встречей с «Сан-Антонио ».

Ирвинг пропустил предыдущую встречу против «Юты» из-за проблем с плечом.

Лука Дончич (ушиб правого колена), как ожидается, выйдет на площадку. Пи Джей Вашингтон (растяжение связок правого колена) с высокой вероятностью пропустит встречу.