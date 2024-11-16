Кайри Ирвинг восстановился от травмы плеча и готов сыграть с «Сан-Антонио»
Кайри Ирвинг восстановился после травмы.
Разыгрывающий «Далласа» отсутствует в списке травмированных перед субботней встречей с «Сан-Антонио».
Ирвинг пропустил предыдущую встречу против «Юты» из-за проблем с плечом.
Лука Дончич (ушиб правого колена), как ожидается, выйдет на площадку. Пи Джей Вашингтон (растяжение связок правого колена) с высокой вероятностью пропустит встречу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
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