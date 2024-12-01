30 очков Кайри Ирвинга помогли «Далласу» одолеть «Юту»
«Мэверикс» одержали третью победу подряд.
Команда продолжает успешно выступать в отсутствие Луки Дончича.
В игре с «Ютой» (106:94) разыгрывающий Кайри Ирвинг набрал 30 очков, 9 передач и 4 перехвата, реализовав 11 из 25 бросков с игры, 6 из 13 трехочковых и 2 из 2 штрафных.
Защитник Квентин Граймс добавил 24 очка, попав 5 из 11 бросков из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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