Грег Энтони: «В НБА никогда не было такой глубины»
Грег Энтони считает, что в НБА никогда не было такой конкуренции, как сейчас.
«В НБА никогда не было такой глубины с тех пор, как в лиге стало 30 команд, никогда.
Только подумаете, кто сейчас внизу Восточной конференции: «Филадельфия» – 2-12, «Милуоки» – 6-9. Две отличные команды. Должен сказать, что и на Западе то же самое», – сказал бывший игрок НБА, а ныне эксперт NBA TV.
На сегодняшний день показатели «Сиксерс» – 4-14, «Бакс» – 10-9.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Стивена Эй Смита
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