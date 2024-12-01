Грег Энтони: «В НБА никогда не было такой глубины»

Грег Энтони считает, что в НБА никогда не было такой конкуренции, как сейчас.

«В НБА никогда не было такой глубины с тех пор, как в лиге стало 30 команд, никогда.

Только подумаете, кто сейчас внизу Восточной конференции: «Филадельфия» – 2-12, «Милуоки» – 6-9. Две отличные команды. Должен сказать, что и на Западе то же самое», – сказал бывший игрок НБА, а ныне эксперт NBA TV.

На сегодняшний день показатели «Сиксерс» – 4-14, «Бакс» – 10-9.