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Майкл Портер: «Не могу брать выходные и позволять телу отдыхать. Я должен держать себя в тонусе»

Майкл Портер объяснил, почему ему нельзя брать выходные.

«Часто говорят, что телу нужен отдых и выходной. Я на самом деле в это не верю.

Многие вещи, которые для других людей могут быть просто дополнительным бонусом, для меня стали необходимостью из-за моих травм. Я не могу брать выходные и позволять своему телу просто отдыхать.

Я должен держать себя в тонусе, продолжать работать, продолжать становиться сильнее, чтобы поддерживать свое тело после травм», – сказал форвард «Денвера».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Denver Post
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