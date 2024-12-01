Кендрик Перкинс: «Яннис в последнее время играет на каком-то другом уровне»

Кендрик Перкинс в восторге от игры Янниса Адетокумбо против «Вашингтона».

«Яннис в последнее время играет на каком-то другом уровне.

Он доминирует и унижает всех, кто выходит против него. Мне все равно, даже если это в матче против «Уизардс». 42+11+12 – это нереально», – написал эксперт ESPN на своей странице в соцсети X.

Лидер «Бакс» набрал 42 очка, 12 подборов и 11 передач в победном матче против «Вашингтона » (124:114).