Кендрик Перкинс: «Яннис в последнее время играет на каком-то другом уровне»
Кендрик Перкинс в восторге от игры Янниса Адетокумбо против «Вашингтона».
«Яннис в последнее время играет на каком-то другом уровне.
Он доминирует и унижает всех, кто выходит против него. Мне все равно, даже если это в матче против «Уизардс». 42+11+12 – это нереально», – написал эксперт ESPN на своей странице в соцсети X.
Лидер «Бакс» набрал 42 очка, 12 подборов и 11 передач в победном матче против «Вашингтона» (124:114).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Кендрика Перкинса в соцести X
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