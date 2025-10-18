5

«Юта» отчислила Мо Бамбу

Мо Бамба начнет новый сезон НБА без команды.

«Юта» объявила об отчислении центрового (27 лет, 213 см).

Также «Джаз» расстались с защитником Шоном Истом (25 лет, 191 см) и форвардом Педро Брэдшоу (27 лет, 198 см).

Все три игрока ранее подписали негарантированные контракты Exhibit 10 и, как ожидается, будут кандидатами на переход в фарм-команду клуба «Солт-Лейк-Сити Старз» в G-лиге.

Бамба, выбранный под 6-м номером на драфте НБА-2018, ранее выступал в НБА за «Орландо», «Лейкерс», «Филадельфию», «Клипперс» и «Пеликанс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Юты»
