«Юта» отчислила Мо Бамбу
Мо Бамба начнет новый сезон НБА без команды.
«Юта» объявила об отчислении центрового (27 лет, 213 см).
Также «Джаз» расстались с защитником Шоном Истом (25 лет, 191 см) и форвардом Педро Брэдшоу (27 лет, 198 см).
Все три игрока ранее подписали негарантированные контракты Exhibit 10 и, как ожидается, будут кандидатами на переход в фарм-команду клуба «Солт-Лейк-Сити Старз» в G-лиге.
Бамба, выбранный под 6-м номером на драфте НБА-2018, ранее выступал в НБА за «Орландо», «Лейкерс», «Филадельфию», «Клипперс» и «Пеликанс».
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8846 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Юты»
