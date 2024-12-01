Обмен Брэндона Ингрэма в «Юту» сорвался из-за нежелания игрока подписывать новый контракт с клубом
Брэндон Ингрэм сорвал свой обмен из «Нового Орлеана» в «Юту».
Об этом сообщает журналист Шамит Дуа.
«Несколько источников в лиге сообщили мне, что «Пеликанс» и «Джаз» вели серьезные переговоры, которые были прекращены из-за нежелания Ингрэма подписывать новый контракт с клубом из Солт-Лейк-Сити. Это важная информация, поскольку она подчеркивает, что деньги, по-видимому, не имеют решающего значения для Ингрэма.
Однако я думаю, что в его интересах было взять деньги. Расклад касательно потолка зарплат на следующее лето суров. Только у «Нетс» будет значительное пространство под потолком, что, несомненно, ограничит количество претендентов на Ингрэма за ту сумму, на которую он рассчитывает», – пишет Дуа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: In the NO
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