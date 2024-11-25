Брэндон Ингрэм прекратил сотрудничество с агентством Excel Sports

Брэндон Ингрэм принял важное решение о своих представителях.

Форвард «Нового Орлеана» расстался с агентством Excel Sports.

На данный момент не сообщается, с каким агентством Ингрэм подпишет контракт.

Брэндон проводит контрактный сезон. Многие ожидали, что он будет обменян в межсезонье-2024, но 27-летний баскетболист остался в «Пеликанс».

По слухам, Ингрэм рассчитывает на максимальное или близкое к такому варианту продление контракта.