Ожидается, что Брэндон Ингрэм подпишет контракт с Klutch Sports
Предствителем Брэндона Ингрэма может стать агентство Klutch Sports.
Ранее в этом месяце форвард «Нового Орлеана» расстался с агентством Excel Sports.
Согласно разным источникам в лиге, ожидается, что Ингрэм подпишет контракт с Klutch Sports после того, как закончится 15-дневный период ожидания.
При этом отмечается, что партнер Ингрэма по команде Зайон Уильямсон, который недавно покинул CAA, не планирует следовать по стопам Ингрэма и переходить в Klutch.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: In the NO
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