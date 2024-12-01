Ожидается, что Брэндон Ингрэм подпишет контракт с Klutch Sports

Предствителем Брэндона Ингрэма может стать агентство Klutch Sports.

Ранее в этом месяце форвард «Нового Орлеана» расстался с агентством Excel Sports.

Согласно разным источникам в лиге, ожидается, что Ингрэм подпишет контракт с Klutch Sports после того, как закончится 15-дневный период ожидания.

При этом отмечается, что партнер Ингрэма по команде Зайон Уильямсон , который недавно покинул CAA, не планирует следовать по стопам Ингрэма и переходить в Klutch.