Леброн Джеймс забросил 2 ключевых трехочковых в концовке матча против «Пеликанс»
«Лейкерс» одержали победу над «Новым Орлеаном» (104:99).
За две минуты до конца матча форвард Брэндон Ингрэм вывел «Пеликанс» вперед (97:95) дальним броском с отшагивания.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на это двумя попаданиями из-за дуги, которые вернули его команде лидерство и стали решающими для итогового результата (101:97). Джеймс отпраздновал удачные атакующие действия с одноклубниками, включая сына Бронни.
Всего на счету звездного баскетболиста 21 очко, 7 подборов и 5 передач.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chaz NBA
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