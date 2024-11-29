Микэл Бриджес лидирует в НБА по количеству бросков с отклонением, Лука Дончич – второй
Микэл Бриджес совершил наибольшее количество бросков с отклонением в этом сезоне.
Эксперт Кевин О’Коннор представил десятку лидеров НБА по количеству бросков с отклонением в сезоне-2024/25.
Первое место по этому показателю занимает форвард «Нью-Йорка» Микэл Бриджес, который совершил 47 бросков и реализовал 55,3%. В тройку лидеров также входят Лука Дончич из «Далласа» (38 бросков, 34,2%) и Брэндон Ингрэм из «Нового Орлеана» (36, 69,4%).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Кевина О’Коннора в соцсети X
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