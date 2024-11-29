Кайри Ирвинг: «Больше не думаю, что Земля плоская. Но дело даже не в этом. Важно задаваться вопросом о том, что происходит вокруг вас»

Кайри Ирвинг выступил с важным заявлением.

Защитник «Далласа » стал гостем стрима Кая Сената и ответил на вопрос о своем высказывании про плоскую Землю от 2017 года.

«Считаю ли по-прежнему, что Земля плоская? Да нет, но у меня было так много проблем из-за этого. Будьте осторожны с этим, потому что многие люди верят, что Земля плоская, а другие верят, что она круглая.

Почему у меня возникли проблемы? Дело в моем влиянии. Дети, все такое...

Я не первый, кто сказал это. В истории люди уже говорили, что Земля плоская. Но дело даже не в этом. Важно задаваться вопросом о том, что происходит вокруг вас. Весь смысл высказывания был в том, чтобы задаться вопросом о том, что происходит. Когда все они на меня набросились за это, что там еще происходило? Меня заклеймили как сторонника теории заговора», – заключил 32-летний Ирвинг .