  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кайри Ирвинг: «Больше не думаю, что Земля плоская. Но дело даже не в этом. Важно задаваться вопросом о том, что происходит вокруг вас»
7

Кайри Ирвинг: «Больше не думаю, что Земля плоская. Но дело даже не в этом. Важно задаваться вопросом о том, что происходит вокруг вас»

Кайри Ирвинг выступил с важным заявлением.

Защитник «Далласа» стал гостем стрима Кая Сената и ответил на вопрос о своем высказывании про плоскую Землю от 2017 года.

«Считаю ли по-прежнему, что Земля плоская? Да нет, но у меня было так много проблем из-за этого. Будьте осторожны с этим, потому что многие люди верят, что Земля плоская, а другие верят, что она круглая.

Почему у меня возникли проблемы? Дело в моем влиянии. Дети, все такое...

Я не первый, кто сказал это. В истории люди уже говорили, что Земля плоская. Но дело даже не в этом. Важно задаваться вопросом о том, что происходит вокруг вас. Весь смысл высказывания был в том, чтобы задаться вопросом о том, что происходит. Когда все они на меня набросились за это, что там еще происходило? Меня заклеймили как сторонника теории заговора», – заключил 32-летний Ирвинг.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Стрим Кая Сената
logoКайри Ирвинг
logoНБА
logoДаллас
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Квентин Граймс о Кайри Ирвинге: «Один из самых мастеровитых игроков в истории и очень важен для нашей раздевалки»
1вчера, 05:15
«Это была легкая сделка». Карис Леверт подписал контракт с компанией Anta
127 ноября, 16:48Фото
Болельщики в Атланте скандировали «Земля круглая» в адрес Кайри Ирвинга
926 ноября, 09:23
Кайри Ирвинг набрал 32+7+6 в победной игре с «Атлантой». «Даллас» взял пять из последних шести матчей
1326 ноября, 05:59Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Егор Демин назвал любимым певцом американского кантри-исполнителя Моргана Уоллена
3сегодня, 11:32
Трэвис Хансен: «Как-то вечером Егор Демин пошутил за ужином: «Мне нужно выбрать, посвятить себя служению или играть в НБА»
3сегодня, 10:59
Евролига. «Фенербахче» – «Милан», «Панатинаикос» встретится с «Монако» и другие матчи
сегодня, 10:25
Сергей Карасев: «Ударил Леброна наотмашь, думал, убью. Он даже не заметил»
4сегодня, 10:17
«Я очень осторожный водитель». Егор Демин собирается сдать экзамен на водительские права в Юте
1сегодня, 10:03
НБА. «Шарлотт» – «Нью-Йорк», «Лейкерс» против «Оклахомы» и другие матчи
1сегодня, 09:25
«Ну же, Бен. Доставь его в чертову корзину». Деннис Шредер выразил недовольство Бену Симмонсу, который не стал атаковать кольцо
12сегодня, 09:07Видео
Евгений Пашутин: «История Свинина напоминает мне начало карьеры Андрея Кириленко»
сегодня, 08:50
Лианджело Болл: «Если бы я тренировался, то мог бы отправить Джейка Пола в нокаут»
7сегодня, 07:45
Деджонте Мюррэй о поражении от «Торонто»: «Если вам не стыдно, то это проблема»
сегодня, 07:33
Ко всем новостям
Последние новости
Трэвис Хансен: «Демин прошел школу «Реала», а еще у него русская ДНК. Это мужественные и храбрые люди»
сегодня, 11:53
Джон ДиБартоломео обновил рекорд Евролиги, реализовав 70 подряд штрафных бросков
сегодня, 11:41
Самсон Руженцев на следующей неделе возобновит тренировки в общей группе
сегодня, 11:25
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» примет «Гравлин-Дюнкерк»
сегодня, 11:07
Еврокубок. «Будучность» примет «Вулвз»
сегодня, 11:04
Раул Нето получил травму бедра в дебютном матче за «Барселону»
2сегодня, 09:41
Лианджело Болл: «Хочу играть с Лонзо и Ламело в НБА»
5сегодня, 09:33
Далтона Кнехта беспокоит четырехглавая мышца бедра, но он должен сыграть против «Оклахомы»
1сегодня, 08:35
Зоран Лукич: «Мы в сборной немного забыли про опытных игроков»
1сегодня, 08:08
Чемпионат Турции. «Маниса» сыграет с «Тофашем»
сегодня, 07:50