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«Это была легкая сделка». Карис Леверт подписал контракт с компанией Anta

Кайри Ирвинг рассказал, как подписал соглашение с Карисом Левертом.

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг рассказал Andscape, как в качестве главного креативного директора компании Anta подписал своего первого игрока НБА. Им стал бывший одноклубник Ирвинга Карис Леверт, выступающий сейчас за «Кливленд».

В октябре BRKicks опубликовал фотографию Леверта в кроссовках Anta Kai 1 «Triple White».

«Это была легкая сделка, потому что это один из моих лучших друзей. Увидев, что он может присоединиться к нашей семье, у меня появилось представление о том, как мы можем творить вместе. Дело не в том, что я иду против чего-то, пытаюсь подписать лучших игроков, лучших людей, а в том, чтобы моя семья и люди, которых я знаю, искренне зажигали со мной. Я хочу продолжать наследие бренда и быть частью чего-то особенного», – сказал Ирвинг.

Ирвинг и Леверт были партнерами по команде в «Бруклине» с 2019 по 2021 год.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Andscape
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