Кайри Ирвинг набрал 32+7+6 в победной игре с «Атлантой». «Даллас» взял пять из последних шести матчей

«Даллас» справился с «Атлантой» в гостях – 129:119.

В составе «Мэверикс» Кайри Ирвинг набрал 32 очка (11 из 28 с игры), 7 подборов и 6 передач за 41 минуту.

«Даллас », в составе которого отсутствует травмированный Лука Дончич, победил в пяти из последних шести матчей.