Кайри Ирвинг набрал 32+7+6 в победной игре с «Атлантой». «Даллас» взял пять из последних шести матчей
«Даллас» справился с «Атлантой» в гостях – 129:119.
В составе «Мэверикс» Кайри Ирвинг набрал 32 очка (11 из 28 с игры), 7 подборов и 6 передач за 41 минуту.
«Даллас», в составе которого отсутствует травмированный Лука Дончич, победил в пяти из последних шести матчей.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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