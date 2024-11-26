Болельщики в Атланте скандировали «Земля круглая» в адрес Кайри Ирвинга

Болельщики в Атланте подкололи Кайри Ирвинга.

Зрители на арене «Хоукс» скандировали «Земля круглая», когда игрок «Мэверикс» подходил к линии штрафных.

«Даллас » справился с «Атлантой» в гостях – 129:119. Ирвинг набрал 32 очка (11 из 28 с игры), 7 подборов и 6 передач за 41 минуту.

В 2017 году Ирвинг утверждал, что «Земля плоская».