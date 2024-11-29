Трэвис Хансен: «Демин прошел школу «Реала», а еще у него русская ДНК. Это мужественные и храбрые люди»

Трэвис Хансен поделился мнением о характере Егора Демина.

Хансен ранее играл в России за «Динамо» и «Химки», где познакомился с отцом 18-летнего россиянина Владимиром Деминым. Узнав, что Егор собирается перейти из «Реала » в NCAA , Хансен позвонил новому главному тренеру команды Университета Бригама Янга Кевину Янгу.

Хансен отыграл три года за «Кугарс» (2000-2003), в этом году за команду дебютировал Егор Демин .

«Мой опыт показывает, что европейские клубы, особенно такие топовые, как «Реал», лучше всех в мире готовят молодых талантов быть профессионалами. К тому же у него русская ДНК, которую я понял, когда был в этой стране – это мужественные и храбрые люди. Настоящие бойцы. Они хотят творить добро, несмотря на происходящие политические события, с которыми они могут соглашаться или не соглашаться. Быть бойцами – это в их ДНК. Егор любит соревноваться и конкурировать на площадке», – заявил Хансен .

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