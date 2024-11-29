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Трэвис Хансен: «Как-то вечером Егор Демин пошутил за ужином: «Мне нужно выбрать, посвятить себя служению или играть в НБА»

Трэвис Хансен рассказал о миссии Егора Демина.

Хансен ранее играл в России за «Динамо» и «Химки», где познакомился с отцом 18-летнего россиянина Владимиром Деминым. Узнав, что Егор собирается перейти из «Реала» в NCAA, Хансен позвонил новому главному тренеру команды Университета Бригама Янга Кевину Янгу.

Хансен отыграл три года за «Кугарс» (2000-2003).

«Он посещает подготовительную группу для обязательного курса религии в Университете Бригама Янга. Как-то вечером он пошутил за ужином: «Мне нужно выбрать, посвятить себя служению или играть в НБА».

Его миссия будет проходить в НБА, где он будет оказывать правильное влияние и представлять свою семью», – рассказал Хансен.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Desert News
logoТрэвис Хансен
logoЕгор Демин
Владимир Демин
университет Бригама Янга
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