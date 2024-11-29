Егор Демин набрал 16 очков, 3 подбора и 4 передачи в проигранном матче с Миссисипи

Сегодня университет Бригама Янга проиграл университету Миссисипи.

«Кугарс» Егора Демина потерпели первое поражение в сезоне (1-5), уступив «Ребелс» в овертайме – 85:96.

18-летний российский разыгрывающий записал на свой счет 16 очков, 3 подбора и 4 передачи.

За 37 минут на площадке Демин реализовал 5 из 13 с игры (2 из 9 из-за дуги) и 4 из 7 с линии. В его активе также 1 перехват и 1 блок-шот.