Егор Демин набрал 16 очков, 3 подбора и 4 передачи в проигранном матче с Миссисипи
Сегодня университет Бригама Янга проиграл университету Миссисипи.
«Кугарс» Егора Демина потерпели первое поражение в сезоне (1-5), уступив «Ребелс» в овертайме – 85:96.
18-летний российский разыгрывающий записал на свой счет 16 очков, 3 подбора и 4 передачи.
За 37 минут на площадке Демин реализовал 5 из 13 с игры (2 из 9 из-за дуги) и 4 из 7 с линии. В его активе также 1 перехват и 1 блок-шот.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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