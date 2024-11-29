Первый тест для Егора Демина: 5 потерь, поражение в овертайме против Ол-Мисс

В игре против университета Миссисипи для Егора Демина было много интересного, но останется она, конечно, в памяти фатальной потерей. Университет Бригама Янга вел «+4» за 2 минуты до конца основного времени, и тут российский разыгрывающий допустил нехорошую ошибку, выводя мяч под давлением. Соперники убежали – и пришлось нарушать правила.

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Тут же Ол-Мисс сравняли на 75.

А после штрафных Сондерса Джейлен Мюррей сложным броском отстоял для своей команды овертайм – 77:77.

Финальная пятиминутка у команды Демина совсем не задалась – 85:96.

«Перед матчем мы говорили о том, что все решит сражение за владения, – прокомментировал главный тренер Кевин Янг. – Они были лучше на 6-7 атак. Эта потеря… по-видимому, определила игру . Нам предстоит сделать выводы и двигаться дальше».

Собственно, основная сюжетная линия была понятна еще до встречи. Ол-Мисс – вторая по опыту команда в университетском баскетболе, ее костяк – это возрастные синиоры, в среднем они провели в колледже уже 3,4 года. Команда Демина, наоборот, одна из самых молодых в Штатах, с опытом 1,7 года она занимает 170-ю позицию в стране .

У университета Бригама Янга перед встречей было 2-е по эффективности нападение в NCAA (129,7 очка на 100 владений), тогда как их соперник с самого начала сезона демонстрирует мощнейшую защиту – они были на втором месте в стране по разнице между провоцируемыми и допускаемыми потерями (+9,4).

Отсюда вылился и результат: опытная команда Ол-Мисс задавила оппонентов атлетизмом и спровоцировала свои стандартные 17 потерь, которые смогла воплотить в 23 очка . Егору Демину пришлось сложнее остальных – ему приходилось таскать мяч под агрессивной опекой, пытаться обыграть более мощных визави один в один (пик-н-роллы не работали), противостоять длиннорукой, мобильной и хорошо натасканной защите.

«Кугарс» все равно нашли способы подобраться очень близко к победе, но для их лидера работа против такой атлетичной бригады стала хорошим уроком. Его 5 потерь не то что не были случайными или необязательными, а, скорее, показали, в чем надо прибавлять – и говорили о какой-то растерянности в моменте, неготовности к такому контакту, к такой плотности игры, к таким перестроениям.

Демин не смог отдать передачу, когда университет Бригама Янга пытался вывести из-за лицевой после тайм-аута, но их придавили прессингом.

Неосторожно потерял на ведении, после чего был заменен.

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А еще пытался обыграть один в один, но не добился преимущества против более мощного и опытного оппонента.

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«Все решили опыт и физическая мощь, – пояснил Кевин Янг. – Это знание поможет нам в дальнейшем. Когда более крупные, более сильные оппоненты садятся под вас, это выбивает вас из колеи, заставляет суетиться ».

После первой половины у Демина было 3 очка и 3 потери. Казалось, будто он переволновался перед первым серьезным соперником и участием в мини-турнире – он пробовал рискованные забросы, которые получались не очень точными, форсировал трехочковые, атаковал один в один… И даже выход два в одного, после которого он встал на линию, выглядел как-то не слишком уверенно.

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Из того, что еще не понравилось:

– 4 из 7 с линии. И продолжающиеся сложности со штрафными.

– а также несколько спорных решений в защите.

В первой половине Демин пошел на подстраховку и не успел вернуться к своему игроку, отметившемуся трехочковым.

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Во второй – был вот такой странный момент после прохода Мюррэя, который уже разрывал защиту BYU и установил личный рекорд (28 очков, 10 из 14).

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Демин практически не становился мишенью атаки Оле-Мисс, а когда становился, то почти всегда отбивался. Но не все было безупречно.

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В этой игре эффективность российского защитника пострадала – 5 из 13 с игры . Только вот здесь как раз вопросов меньше: 2 из 9 из-за дуги получились из-за того, что в первой половине Демин слишком часто брал на себя дальние попытки, теоретически оправданные против «зоны», а в овертайме пытался спасти команду в одиночку, паля со степбэков и с ведения. Конечно, было бы лучше, если бы часть этих попыток упала в цель, но здорово, что Демин чувствует себя лидером, имеет карт-бланш на такие атаки и не комплексует из-за промахов.

После большого перерыва Кевин Янг помог Демину прибавить – тот несколько раз классно ловил оппонентов показами, довел до ума комбинацию после тайм-аута, а под конец начал попадать из-за дуги. И как раз его трехочковые оформили преимущество университета Бригама Янга в концовке. Характерно, что едва ли не все позитивное в этой игре случилось, когда Демин оказывался без мяча – делал врывания, получал после выхода из-под заслона, наказывал за дабл-тимы против доминирующего под щитом Траоре .

Демин превзошел свою среднюю результативность по сезону – набрал 16 очков. С передачами не сложилось, только 4 – двойки с Траоре Ол-Мисс развалили, а трассирующие пасы на слабую сторону не отображались в протоколе из-за промахов партнеров.

«В конце нам уже не хватило сил», – подытожил Кевин Янг.

Уже сегодня ночью у Демина будет возможность показать, какие выводы он сделал из всего, что случилось в матче с Ол-Мисс. «Кугарс» сыграют с командой университета Штата Северная Каролина за третье место.

Фото: East News /AP Photo/Denis Poroy