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«Я очень осторожный водитель». Егор Демин собирается сдать экзамен на водительские права в Юте

Егор Демин продолжает адаптацию в США, где играет за университет Бригама Янга.

18-летний российский баскетболист собирается сдать экзамен на водительские права в Юте.

«Процесс идет. Скоро все случится. Я тренируюсь с товарищами по команде – в основном на парковке. Они помогают мне набраться уверенности, что я готов», – сказал Демин.

Егор планирует сдать экзамен после возвращения «Кугарс» с внутрисезонного турнира в Сан-Диего.

«Все идет хорошо. Да я к тому же очень осторожный водитель. Точно не собираюсь сходить с ума за рулем. Для меня важно позаботиться о себе и о том, кто сидит рядом», – заявил разыгрывающий.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Desert News
logoЕгор Демин
logoNCAA
университет Бригама Янга
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