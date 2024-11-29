3

Егор Демин назвал любимым певцом американского кантри-исполнителя Моргана Уоллена

Егор Демин рассказал о своих предпочтениях.

18-летний российский разыгрывающий Университета Бригама Янга назвал любимым певцом американского кантри-исполнителя Моргана Уоллена.

Любимый цвет: голубой

Любимая американская еда: стейк

Любимые игроки: Лука Дончич, Шэй Гиджес-Александер.

Первый тест Егора Демина: 5 потерь (в том числе фатальная), поражение в овертайме от атлетичных старичков

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Desert News
logoШэй Гилджес-Александер
logoЕгор Демин
logoNCAA
logoЛука Дончич
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трэвис Хансен: «Как-то вечером Егор Демин пошутил за ужином: «Мне нужно выбрать, посвятить себя служению или играть в НБА»
3сегодня, 10:59
Первый тест Егора Демина: 5 потерь (в том числе фатальная), поражение в овертайме от атлетичных старичков
5сегодня, 10:20
«Я очень осторожный водитель». Егор Демин собирается сдать экзамен на водительские права в Юте
1сегодня, 10:03
Егор Демин набрал 16 очков, 3 подбора и 4 передачи в проигранном матче с Миссисипи
5сегодня, 04:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кайри Ирвинг: «Больше не думаю, что Земля плоская. Но дело даже не в этом. Важно задаваться вопросом о том, что происходит вокруг вас»
858 минут назад
Трэвис Хансен: «Как-то вечером Егор Демин пошутил за ужином: «Мне нужно выбрать, посвятить себя служению или играть в НБА»
3сегодня, 10:59
Евролига. «Фенербахче» – «Милан», «Панатинаикос» встретится с «Монако» и другие матчи
сегодня, 10:25
Сергей Карасев: «Ударил Леброна наотмашь, думал, убью. Он даже не заметил»
4сегодня, 10:17
«Я очень осторожный водитель». Егор Демин собирается сдать экзамен на водительские права в Юте
1сегодня, 10:03
НБА. «Шарлотт» – «Нью-Йорк», «Лейкерс» против «Оклахомы» и другие матчи
1сегодня, 09:25
«Ну же, Бен. Доставь его в чертову корзину». Деннис Шредер выразил недовольство Бену Симмонсу, который не стал атаковать кольцо
12сегодня, 09:07Видео
Евгений Пашутин: «История Свинина напоминает мне начало карьеры Андрея Кириленко»
сегодня, 08:50
Лианджело Болл: «Если бы я тренировался, то мог бы отправить Джейка Пола в нокаут»
7сегодня, 07:45
Деджонте Мюррэй о поражении от «Торонто»: «Если вам не стыдно, то это проблема»
сегодня, 07:33
Ко всем новостям
Последние новости
Трэвис Хансен: «Демин прошел школу «Реала», а еще у него русская ДНК. Это мужественные и храбрые люди»
сегодня, 11:53
Джон ДиБартоломео обновил рекорд Евролиги, реализовав 70 подряд штрафных бросков
сегодня, 11:41
Самсон Руженцев на следующей неделе возобновит тренировки в общей группе
сегодня, 11:25
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» примет «Гравлин-Дюнкерк»
сегодня, 11:07
Еврокубок. «Будучность» примет «Вулвз»
сегодня, 11:04
Раул Нето получил травму бедра в дебютном матче за «Барселону»
2сегодня, 09:41
Лианджело Болл: «Хочу играть с Лонзо и Ламело в НБА»
5сегодня, 09:33
Далтона Кнехта беспокоит четырехглавая мышца бедра, но он должен сыграть против «Оклахомы»
1сегодня, 08:35
Зоран Лукич: «Мы в сборной немного забыли про опытных игроков»
1сегодня, 08:08
Чемпионат Турции. «Маниса» сыграет с «Тофашем»
сегодня, 07:50