Егор Демин назвал любимым певцом американского кантри-исполнителя Моргана Уоллена
Егор Демин рассказал о своих предпочтениях.
18-летний российский разыгрывающий Университета Бригама Янга назвал любимым певцом американского кантри-исполнителя Моргана Уоллена.
Любимый цвет: голубой
Любимая американская еда: стейк
Любимые игроки: Лука Дончич, Шэй Гиджес-Александер.
Первый тест Егора Демина: 5 потерь (в том числе фатальная), поражение в овертайме от атлетичных старичков
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Desert News
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