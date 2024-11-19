Андрей Кириленко: «Уверен в том, что Егор Демин попадет в зеленую комнату на драфте НБА»

Андрей Кириленко оценил дебют Егора Демина в NCAA и перспективы игрока .

«Я по своим каналам внимательно слежу за ребятами в NCAA, и у меня очень приятные впечатления. Главный хедлайнер, конечно, Егор Демин . Он великолепно дебютировал в составе «Кугарс», показывает уверенную игру, играет доминирующую роль в своей команде. Еще важно, что его тренер Кевин Янг имеет богатый опыт работы в НБА. Он работает в университете Прово по-взрослому, доверяет Егору важнейшую роль на площадке.

Это хорошая заявка на высокую позицию на драфте. Важно это и для внутреннего состояния. Когда у тебя начинает получаться, то хочется делать свою работу лучше и лучше.

Уже много раз слышал, что Егора называют следующим Кириленко , но мне кажется, что такие сравнения неуместны. Мы совершенно разные по комплекции, динамике, своему баскетбольному пути. И могу сказать, что до приезда на драфт меня мало кто знал в США. У меня не было возможности показать себя в NCAA . Егор же на виду, за ним следят все команды НБА 24/7, у него отличная пресса. Это здорово.

Еще рад, что он в Юте. У меня там есть дополнительные шпионские глаза и уши. Я на связи с папой Егора. Сказал Владимиру звонить мне в любой момент, если сыну понадобится какая-то помощь или совет. Очень надеюсь, что в лице Егора мы получим игрока, который потенциально может стать звездой в НБА . И, конечно, это огромное усиление для сборной.

Попадет ли он в зеленую комнату? Уверен в этом. Это мое мнение. Если все будет развиваться так, как сейчас», – написал президент РФБ в колонке для «СЭ».