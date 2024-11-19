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Егор Демин занимает 4-е место в мок-драфте Sideline Cue

Эксперт Sideline Cue Джоуи Барретт представил раннюю версию мок-драфта.

18-летний россиянин Егор Демин из команды университета Бригама Янга расположен на 4-м месте в рейтинге потенциальных новичков НБА следующего года. 

1. Купер Флэгг («Юта»)

2. Дилан Харпер («Портленд»)

3. Ви Джей Эджкомб («Шарлотт»)

4. Егор Демин («Вашингтон»)

«Вероятно, это проспект, который сыграл лучше всех остальных в начале сезона. Защитник ростом 204 см, который может руководить нападением и создавать для других, и на данный момент смотрится очень привлекательным активом для команд НБА. Демин реализовал 8 из 16 из-за дуги на старте сезона после того, как в прошлом сезоне в Европе отправил в цель менее 30% таких бросков.

Демин идеально подходит для «Вашингтона», где мог бы играть вместе с Кэррингтоном, Сарром и Кулибали. Пятерки с этими четырьмя игроками предполагают отличное сочетание плеймейкинга, самостоятельного создания возможностей для атаки и защиты, также все они имеют неплохой снайперский потенциал», – пишет Барретт.

5. Эйс Бэйли («Торонто»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sideline Cue
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Купер Флэгг
университет Бригама Янга
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