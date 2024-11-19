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Никита Моргунов о Егоре Демине: «Это человек слова, он постоянно работает над собой»

Никита Моргунов назвал сильные стороны Егора Демина.

18-летний россиянин из команды университета Бригама Янга претендует на высокий выбор на драфте НБА следующего года. 

«Если разобрать его каждый день на протяжении последних двух‑трех лет, то возникает вопрос, как человек может выдерживать такой режим. Это очень тяжело. Это требует терпения, мотивации и устремленности.

Как только кто‑то начинает говорить о его проценте попадания с дальней дистанции, он сразу улучшает бросок. Кто‑то говорит, что у него однообразные передачи, то он улучшает данный элемент.

Это человек слова, он постоянно работает над собой. Могу ему только пожелать здоровья и не потерять вот эту мотивацию в жизни», – заявил бывший игрок сборной России.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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