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Кевин Янг: «Наш стиль игры дает Егору Демину возможность показать, в чем его сильные стороны»

Кевин Янг оценил шансы Егора Демина войти в Топ-10 драфта НБА-2025.

«Я, конечно, не эксперт по драфту, но много лет внимательно следил за ними, был частью процесса и, очевидно, знаю многих людей в НБА. Я думаю, он хорошо начал. На наши тренировки и игры приезжали по 80-90 скаутов и руководителей НБА. Так что, знаете, у него будут все возможности показать, на что он способен.

Наш стиль игры дает ему возможность показать, в чем его сильные стороны. Так что посмотрим. Думаю, ему еще предстоит кое-что доказать. Но ему уже удалось укрепить свои шансы относительно того, что было до начала сезона.

И, знаете, мне будет интересно за всем этим понаблюдать. Но он действительно сосредоточен на том, чтобы помогать нам выигрывать матчи, а остальное приложится само собой», – сказал главный тренер университета Бригама Янга.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
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