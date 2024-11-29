Далтона Кнехта беспокоит четырехглавая мышца бедра, но он должен сыграть против «Оклахомы»
У Далтона Кнехта проблемы со здоровьем.
Новичка «Лейкерс» беспокоит четырехглавая мышца правого бедра, но он, как ожидается, сыграет против «Оклахомы» в пятницу.
У форварда Энтони Дэвиса плантарный фасциит, но он тоже должен сыграть.
Центровой Джексон Хэйс с высокой вероятностью пропустит встречу из-за травмы правого голеностопа.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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