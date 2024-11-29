Далтона Кнехта беспокоит четырехглавая мышца бедра, но он должен сыграть против «Оклахомы»

У Далтона Кнехта проблемы со здоровьем.

Новичка «Лейкерс » беспокоит четырехглавая мышца правого бедра, но он, как ожидается, сыграет против «Оклахомы» в пятницу.

У форварда Энтони Дэвиса плантарный фасциит, но он тоже должен сыграть.

Центровой Джексон Хэйс с высокой вероятностью пропустит встречу из-за травмы правого голеностопа.