Энтони Дэвис о Кнехте: «Каждый раз, когда он бросает, я верю, что мяч окажется в корзине»
Энтони Дэвис поделился мнением о новичке «Лейкерс» Далтоне Кнехте.
«Каждый раз, когда он бросает, я верю и жду, что мяч окажется в корзине. Вот почему мы так расстраиваемся, когда он не бросает.
Далтон – отличный игрок. Он может защищаться, у него есть бросок, он может вести мяч, может отдать передачу. Он способен делать все, а еще у Кнехта случаются моменты, когда он ловит кураж – и это всегда большой стимул для нашей команды. Мы подпитываемся этой энергией, и в большинстве случаев совершаем рывки», – заявил звездный форвард «Лейкерс».
23-летний Кнехт обновил рекорд карьеры, набрав 27 очков в победном матче с «Пеликанс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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