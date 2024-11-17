«Буду разумным». Виктор Вембаньяма пропустил матч с «Далласом», оценив состояние колена

Виктор Вембаньяма не вышел на игру с «Мэверикс».

«Сперс» уступили «Далласу» со счетом 93:110. Французский форвард получил ушиб в матче против «Лейкерс». За 6:41 до конца встречи Вембаньяма и Энтони Дэвис столкнулись правыми коленями.

«Получил серьезный удар. Но это просто удар. Ничего не сместилось, не подвернулось. Так что ничего страшного. Если будет ощущаться плохо, я буду разумным. Но все должно быть в порядке», – заявил француз после столкновения.

Клуб ожидает возвращения баскетболиста в состав со дня на день.