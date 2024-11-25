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Джексон Хэйс может выйти на площадку в матче с «Финиксом»

Джексон Хэйс близок к возвращению в состав «Лейкерс».

24-летний центровой пропустил почти две недели после травмы голеностопа, полученной на тренировке.

По словам главного тренера команды Джей Джей Редика, Хэйс может принять участие в матче против «Финикса». Баскетболист набирает 6,3 очка и 4,6 подбора за 17,5 минуты в среднем в текущем сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Дэйва Макменамина
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