Джексон Хэйс может выйти на площадку в матче с «Финиксом»
Джексон Хэйс близок к возвращению в состав «Лейкерс».
24-летний центровой пропустил почти две недели после травмы голеностопа, полученной на тренировке.
По словам главного тренера команды Джей Джей Редика, Хэйс может принять участие в матче против «Финикса». Баскетболист набирает 6,3 очка и 4,6 подбора за 17,5 минуты в среднем в текущем сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Дэйва Макменамина
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