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Джексон Хэйс вернулся после пропуска 6 матчей и усугубил повреждение правого голеностопа в игре с «Санз»

Джексон Хэйс рискует снова оказаться в лазарете.

Бигмен «Лейкерс» вернулся после пропуска 6 матчей из-за травмы правого голеностопа во встрече с «Санз» (100:127).

Под занавес встречи Хэйс неудачно приземлился после данка и усугубил повреждение того же голеностопного сустава.

Калифорнийцы представят информацию по состоянию баскетболиста в среду в день матча с «Сан-Антонио».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Silver Screen & Roll
logoДжексон Хэйс
logoЛейкерс
травмы
logoНБА
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