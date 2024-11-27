Джексон Хэйс вернулся после пропуска 6 матчей и усугубил повреждение правого голеностопа в игре с «Санз»
Джексон Хэйс рискует снова оказаться в лазарете.
Бигмен «Лейкерс» вернулся после пропуска 6 матчей из-за травмы правого голеностопа во встрече с «Санз» (100:127).
Под занавес встречи Хэйс неудачно приземлился после данка и усугубил повреждение того же голеностопного сустава.
Калифорнийцы представят информацию по состоянию баскетболиста в среду в день матча с «Сан-Антонио».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Silver Screen & Roll
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