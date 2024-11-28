«Лейкерс» ведут переговоры об обмене Д’Анджело Расселла и Джейлена Худа-Шифино

«Лейкерс» намерены обменять Д’Анджело Расселла и Джейлена Худа-Шифино.

«Лейкерс» — одна из самых активных команд в ранних переговорах об обменах в НБА , отмечает журналист Эван Сайдери.

В ходе предварительных переговоров с другими клубами «Лейкерс » предлагают истекающие контракты разыгрывающего Д’Анджело Расселла и атакующего защитника Джейлена Худа-Шифино.