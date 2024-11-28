«Лейкерс» ведут переговоры об обмене Д’Анджело Расселла и Джейлена Худа-Шифино
«Лейкерс» намерены обменять Д’Анджело Расселла и Джейлена Худа-Шифино.
«Лейкерс» — одна из самых активных команд в ранних переговорах об обменах в НБА, отмечает журналист Эван Сайдери.
В ходе предварительных переговоров с другими клубами «Лейкерс» предлагают истекающие контракты разыгрывающего Д’Анджело Расселла и атакующего защитника Джейлена Худа-Шифино.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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