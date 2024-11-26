0

Федерация баскетбола Литвы опровергла слухи о возможной натурализации Д’Анджело Расселла

Литва отказалась от натурализации Д’Анджело Расселла.

Федерация баскетбола Литвы официально объявила, что не предпринимала никаких шагов по натурализации американского разыгрывающего «Лейкерс» Д’Анджело Расселла и привлечению его в национальную сборную.

«Недавние спекуляции литовских СМИ о возможном присоединении Расселла к сборной не имеют под собой никаких фактических оснований. Федерация баскетбола Литвы не инициировала процесс натурализации и не общалась с Расселлом по этому вопросу», — говорится в заявлении.

Ранее Расселл подтвердил готовность выступать за сборную Литвы, написав в социальных сетях: «Давайте сделаем это».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoД’Анджело Расселл
logoЛейкерс
Федерация баскетбола Литвы
logoсборная Литвы
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Д’Анджело Расселл о выступлении за сборную Литвы: «Давайте сделаем это»
1223 ноября, 09:24
Андреа Тринкьери о Д’Анджело Расселле в сборной Литвы: «Это политическое решение, не хочу участвовать в этом обсуждении»
22 ноября, 21:15
Д’Анджело Расселл проявляет интерес к выступлению за сборную Литвы
2522 ноября, 16:35
«Д’Анджело Расселлу пора думать о награде лучшему запасному». Эдди Джонсон считает, что Далтон Кнехт должен выходить в стартовой пятерке
621 ноября, 15:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», МБА встретится с «Никой» и другие матчи
37 минут назадLive
Тайриз Халибертон о нестабильной игре на старте сезона: «Баскетбол превращался в работу»
4сегодня, 11:16
Стив Керр: «Не стоит чрезмерно реагировать после двух неудачных матчей. Возникли проблемы с исполнением»
11сегодня, 10:56
У «Голден Стэйт» прервалась серия из 24 побед в матчах, когда команда имела преимущество 18 очков
5сегодня, 10:19
31 очко и 7 передач от Денниса Шредера помогли «Нетс» отыграться с «-18» в 3-й четверти и победить «Уорриорз»
12сегодня, 08:27Видео
Ламело Болл по итогам 17 матчей совершает в среднем 24 броска за игру. Лишь пять игроков в XXI веке завершали сезон с 24 и более попытками
18сегодня, 08:17
Майкл Мэлоун о рекорде Уэстбрука: «Нельзя ничего оправдать, когда вас вынесли и опозорили»
3сегодня, 07:42
Никола Йокич о «-27» от «Никс»: «Иногда полезно получить удар по лицу, чтобы проснуться и прийти в себя»
3сегодня, 07:21
Джамал Мюррэй: «После победы над «Лейкерс» некоторые остались в Лос-Анджелесе. Было ожидаемо, что сегодня у нас не будет концентрации»
9сегодня, 06:39
НБА. «Бостон» разгромил «Клипперс» с разницей «+32», 40 очков от Ануноби помогли «Нью-Йорку» сокрушить «Денвер» и другие результаты
187сегодня, 06:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Чикаго» все еще пытается обменять Зака ​​Лавина и Николу Вучевича
116 минут назад
Александр Петенев: «Калеб Агада всегда занимается до и после тренировок. Молодые видят это и стараются делать так же»
сегодня, 12:32
Джеймс Уорти не включил Леброна и Шака в пятерку величайших игроков «Лейкерс»
16сегодня, 12:01
«Реал» установил сумму расходов в 44,5 млн евро на текущий сезон. Убыток, как ожидается, составит 19 млн
сегодня, 11:51
Джерами Грант и Роберт Уильямс получили травмы в матче с «Мемфисом»
1сегодня, 11:40
Мозес Муди о нестабильной роли в «Уорриорз»: «Иначе по ходу карьеры и не бывало. Стараюсь воспользоваться тем, что подвернется»
5сегодня, 10:31
«Милуоки» интересуется игроками «Бруклина» Кэмом Томасом и Дорианом Финни-Смитом
6сегодня, 10:12
Девин Васселл пропустит матч с «Ютой», но вернется на следующий день в игре с «Лейкерс»
сегодня, 09:57
Болельщики в Атланте скандировали «Земля круглая» в адрес Кайри Ирвинга
8сегодня, 09:23
Александр Петенев: «Несмотря на международный бан, смысл собирать сборную есть»
сегодня, 09:06