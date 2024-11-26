Федерация баскетбола Литвы опровергла слухи о возможной натурализации Д’Анджело Расселла

Литва отказалась от натурализации Д’Анджело Расселла.

Федерация баскетбола Литвы официально объявила, что не предпринимала никаких шагов по натурализации американского разыгрывающего «Лейкерс » Д’Анджело Расселла и привлечению его в национальную сборную.

«Недавние спекуляции литовских СМИ о возможном присоединении Расселла к сборной не имеют под собой никаких фактических оснований. Федерация баскетбола Литвы не инициировала процесс натурализации и не общалась с Расселлом по этому вопросу», — говорится в заявлении.

Ранее Расселл подтвердил готовность выступать за сборную Литвы, написав в социальных сетях: «Давайте сделаем это».