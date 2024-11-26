Федерация баскетбола Литвы опровергла слухи о возможной натурализации Д’Анджело Расселла
Литва отказалась от натурализации Д’Анджело Расселла.
Федерация баскетбола Литвы официально объявила, что не предпринимала никаких шагов по натурализации американского разыгрывающего «Лейкерс» Д’Анджело Расселла и привлечению его в национальную сборную.
«Недавние спекуляции литовских СМИ о возможном присоединении Расселла к сборной не имеют под собой никаких фактических оснований. Федерация баскетбола Литвы не инициировала процесс натурализации и не общалась с Расселлом по этому вопросу», — говорится в заявлении.
Ранее Расселл подтвердил готовность выступать за сборную Литвы, написав в социальных сетях: «Давайте сделаем это».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости