Д’Анджело Расселл в сборной Литвы – откуда появился такой странный слух?

Федерация не в курсе.

Д’Анджело Расселл флиртует со сборной Литвы – и его подруга только за. Фраза отдает желтизной, но хорошо отражает ситуацию, в которую попал 28-летний защитник «Лейкерс».

Начинавший сезон в стартовой пятерке Расселл сгорел в пламени язвительных комментариев главного тренера Джей Джей Редика и был усажен им на скамейку запасных. Сейчас 2-й пик драфта-2015 показывает самую низкую в карьере результативность в 11 очков, добавляет к этому 5 передач в среднем. Репутация «чемодана без ручки» сформировалась у Расселла еще в прошлом сезоне, когда игрок демонстративно выказывал нежелание играть, этот период пришелся на плей-офф, и это лишь расширило охват всеобщего недовольства.

Так что сейчас можно с уверенностью говорить о том, что Д’Анджело со своим истекающим контрактом на 18,7 млн уже упакован в пакет для потенциального обмена и ожидает своего часа в пункте выдачи.

И вот в такой момент приходит новость о том, что Расселл может присоединиться к – сама формулировка отдает сюрреалистичностью – сборной Литвы. Следующая летняя Олимпиада состоится в Лос-Анджелесе, по мере ее приближения мы будем все чаще и чаще обнаруживать американских игроков, терзаемых внезапными патриотическими позывами в отношении самых разных стран. Расселл – один из первых, но совершенно точно не последний.

Но примечателен его случай не этим. И даже не тем, что федерация уже успела откреститься от Ди-Ло:

«Недавние спекуляции литовских СМИ о возможном присоединении Расселла к сборной не имеют под собой никаких фактических оснований. Федерация баскетбола Литвы не инициировала процесс натурализации и не общалась с Расселлом по этому вопросу», – говорится в официальном заявлении.

Откуда вообще пошли слухи?

Цепочка весьма замысловатая. Первым, кто сообщил о желании Расселла встать под знамена литовской сборной, стал журналист Рокас Пакенас, который сослался на советника президента страны Фредерикса Янсона. Тот, в свою очередь, присутствовал в президентском дворце в момент, когда его посещали родители новичка «Буллз» Матаса Бузелиса – уроженца Чикаго с очевидными литовскими корнями, который уже принял решение играть за сборную исторической родины.

Именно родители Матаса и предложили президенту Литвы подумать над натурализацией Д’Анджело Расселла. Звучит диковато, если не знать подноготную семейства Бузелисов, чье фамильное древо прочно укоренилось в истории литовского баскетбола.

Оба деда Матаса – Арвидас Янкаускас и Петрас Бузелис – играли в баскетбол (вообще не удивительно), причем последний даже был капитаном «Жальгириса». Мама и папа новоявленного литовского дарования – Кристина и Айдас, само собой, тоже играли до эмиграции в США, а последний даже успел поработать в качестве физиотерапевта национальной сборной Литвы. В общем, мультипасс на вход в президентский дворец у семьи имеется.

Вот они и зашли с оригинальным предложением. Комментарий главы государства оказался под стать.

«Можно посмотреть на натурализацию более широко, это не обязательно искусственная натурализация человека, у которого нет связи с Литвой. Какая-то эмоциональная связь все равно должна существовать. Мир движется в этом направлении, и взгляд на него стал гораздо более упрощенным, чем 10 или 20 лет назад. Но, повторяю, я бы не хотел делать это в фальшивой манере», – приводит слова президента Литвы Гитанаса Науседы портал Basket News.

Реакция последовала незамедлительно. Причем не сказать, что разнообразная, если не учитывать мнение самого Расселла, который высказался в присущей ему инфантильной манере.

«Давайте сделаем это», – написал игрок «Лейкерс» в соцсетях.

«Ага», – ответил там же Матас Бузелис.

Люди с более серьезным словарным запасом и такими же полномочиями отреагировали иначе.

«Ситуация с Расселлом для меня не новость, мы говорили об этом с его представителями, но в настоящее время у нас есть Игнас Браздейкис, так что позиция натурализованного игрока занята», – такими были слова президента баскетбольной федерации Литвы Миндаугаса Балчюнаса до того, как пришлось выпускать официальное опровержение слухов.

Если кто забыл, то выступающий за «Жальгирис» Игнас Браздейкис – единственный натурализованный игрок в истории литовского баскетбола – родился в Каунасе, но его семья эмигрировала в США, когда он был совсем маленьким. Позже Браздейкисы релоцировались в Канаду, и паренек представлял сборную кленового листа на юношеских турнирах. Затем Игнас все же озвучил желание присоединиться сборной Литвы и в мае 2021 года восстановил свое гражданство. В июне 2022-го он дебютировал за взрослую команду, но поскольку уже был заигран до того за канадских юниоров, то стал считаться натурализованным игроком (в отличие от Бузелиса), а такой в заявке сборной может быть лишь один.

Другими словами, Браздейкис был наименее заинтересован в привлечении Расселла, поскольку в таком случае исключать из состава пришлось бы именно его. Да и другие вряд ли рады всей этой шумихе вокруг Расселла.

Что думает общественность?

Не просто думает, а вполне внятно озвучивает свое мнение.

«Прежде всего, я хочу спросить, кому пришла в голову идея, что он хочет представлять Литву? Я прочитал все то, о чем вы говорите, но, как главный тренер сборной, я почему-то узнаю об этих слухах последним», – вполне конкретно высказался Римас Куртинайтис.

После он, конечно, сдобрил свой комментарий словами о том, что если в мире есть люди, готовые играть за литовскую команду, то им, безусловно, рады. Однако при этом не забыл напомнить о стилистической разнице европейского баскетбола и НБА.

Не менее эмоциональной вышла реплика и главного тренера «Жальгириса» Андреа Тринкьери.

«Конечно, эта новость застала меня врасплох. Я рад за него и, наверное, буду рад за национальную команду, если они действительно это сделают. Но это прежде всего политический вопрос, и я не хочу в него вдаваться. В баскетболе есть две страны, Литва и Сербия, где никогда не хотели обсуждать возможность привлечения иностранного игрока, который поможет улучшить состав. […]

Это две страны, где баскетбол – главный спорт. Они говорят «нет». Они говорят: «Мы добьемся всего с нашими игроками». Но если вы хотите этого на таких условиях, то баскетбольный мир Литвы, те, кто отвечает за развитие скаутской программы, должны подготовить больше игроков. Суть в этом», – слова тренера команды, которая на протяжении многих десятилетий была главным донором литовской сборной.

Мнение еще одного представителя «Жальгириса» несколько отличается, но это и не удивительно.

«Расселл – отличный игрок. Он уважаемый разыгрывающий. Он один из моих любимых партнеров по команде», – убеждает Лонни Уокер, игравший за «Лейкерс» в прошлом сезоне, а ныне шумящий в Литве.

Таких характеристик все же недостаточно для отбора в команду, болельщики которой и к своим-то игрокам относятся весьма строго. Достаточно вспомнить, как литовцы на протяжении долгих лет прохладно воспринимали Жидрунаса Илгаускаса. Центровой в силу различных причин – чаще всего травм – не приезжал в сборную, в связи с чем обрел статус отказника.

Любому иностранцу предстоит сильно потрудиться, прежде чем стать своим в Литве.

И как же Расселл претендует на литовский паспорт?

Можно было бы сказать – благодаря браку по расчету. Но это неправда. Д’Анджело Расселл и канадская модель Лора Иванюкас встречаются с 2020-го года, и за это время успели восхитить медиа не только совместными фото в соцсетях, но и явить на свет парочку прелестных малышей – сына Райли и дочку Майлу-Роуз.

Лору можно назвать женой декабриста, она была с Расселлом, когда тот выступал в «Бруклине», «Голден Стейт», «Миннесоте», а теперь находится рядом с Д’Анджело в не самый радужный период его карьеры на скамейке ЛАЛ. Как знать, может, это она решила подбодрить парня инициативой выступления за сборную. Теоретически Расселл мог постучаться и в канадскую сборную, но там такой высокий порог входа и плотность состава, что разыгрывающему «Лейкерс» осталось бы только пустить скупую мужскую слезу.

Лора Иванюкас имеет литовские корни, родилась в канадском Онтарио, там же получила образование и попала на радары к модельным скаутам. Отсюда и род деятельности… с присущими ему приоритетами.

«Я стараюсь вести максимально здоровый и сбалансированный образ жизни. Но независимо от того, насколько много сил и мотивации забирает моя профессия и распорядок дня, я стараюсь как можно чаще быть в соцсетях, чтобы помогать и мотивировать своих подписчиков и себя. Я все еще борюсь с собой, своими пристрастиями, диетой и недостатками», – Иванюкас о целеполагании.

Исторические корни и родственные связи гражданской супруги вполне могут помочь при оформлении литовского паспорта для Расселла. И если пара оформит брак, то Д’Анджело окажется в самом начале пути к литовской сборной.

Почему только в начале? Ну, в отличие от многих других стран, законы Литвы о выдаче гражданства рассматривают процедуру натурализации как нечто исключительное. Гражданство предоставляется президентом Литвы и требует, чтобы кандидаты продемонстрировали выдающиеся заслуги перед страной или существенную интеграцию в литовское общество. То есть сама по себе процедура не потоковая.

В качестве примера можно привести пример американской фигуристки Эллисон Рид. Девушка получила литовский паспорт лишь с третьей попытки. Причем ранее Рид и ее партнер по танцам на льду Саулюс Амбрулевичюс прошли квалификацию на Олимпийские игры-2022, но Рид не смогла принять участие в соревнованиях, поскольку на тот момент не была гражданкой Литвы. И речь о фигурном катании, которое в масштабах Литвы, скажем так, не соответствует популярности баскетбола.

Правда, говоря об избирательности литовской баскетбольной федерации, и, без всякого сарказма, великом спортивной прошлом этой страны, не стоит опускать один нюанс. А именно – ее настоящее.

В 1990-х и начале 2000-х литовская сборная на каждом турнире была претендентом на медали, но в последние годы команда далеко не на пике. Литовцы не смогли завоевать медаль на чемпионате мира в 2023-м и не прошли квалификацию на Олимпийские игры в Париже. Страна, которая раньше работала как бесперебойный конвейер для баскетбольных талантов, сейчас не поставляет большие имена с той же частотой и безукоризненным качеством, и ищет усиление за рубежом, пускай пока и среди этнических литовцев: Браздейкис из Канады, Бузелис из Чикаго, а еще его 18-летний земляк Ноюс Индрушайтис.

Так есть ли смысл жить старым укладом, если времена изменились? Это уже не вопрос натурализации конкретно Д’Анджело Расселла, а экзистенциальный вопрос для всего литовского баскетбола, на который самим литовцам нужно будет ответить, если они не хотят затеряться на стремительно расширяющейся баскетбольной карте мира.

Фото: Gettyimages /Michael Reaves / Staff, Carmen Mandato / Staff; Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency, Nicholas Muller/Keystone Press Agency, Savino Paolella/Ipa Sport / Ipa/Global Look Press ; instagram.com/laura.iva