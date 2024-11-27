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«Мы польщены». Линас Клейза планирует встретиться с Д’Анджело Расселлом

Линас Клейза планирует встретиться с Д’Анджело Расселлом в начале 2025 года.

«Мы польщены тем, что Д’Анджело Расселл выразил заинтересованность в игре за Литву.

Он невероятно талантливый игрок, и мы относимся к нему с большим уважением. Однако получение литовского гражданства в порядке исключения — это не простой и не быстрый процесс, и никаких шагов в этом направлении пока не предпринято.

Если Расселл получит литовское гражданство, мы тщательно обдумаем, как он мог бы лучше всего внести свой вклад в национальную команду, чтобы это было выгодно и ему, и нам. Я надеюсь встретиться с ним лично во время моей поездки в США и обсудить этот вопрос напрямую», – сказал управляющий директор сборной Литвы.

Клейза также упомянул о планах пригласить Расселла посетить Литву.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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