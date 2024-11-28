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Гершон Ябуселе обновил рекорды карьеры – 22 очка и 43 минуты на паркете

Гершон Ябуселе в матче против «Рокетс» установил несколько личных рекордов.

Французский форвард «Филадельфии» в проигранном матче против «Хьюстона» (115:122) обновил личные рекорды по игровому времени (43 минуты) и результативности (22 очка).

Ябуселе реализовал 7 из 12 бросков с игры (4 из 6 из-за дуги, 4 из 8 с линии), добавив 7 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот и 2 потери.

Показатели француза в сезоне – 9,9 очка и 5,4 подбора в среднем за матч при 44% из-за дуги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoГершон Ябуселе
logoХьюстон
logoНБА
logoФиладельфия
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