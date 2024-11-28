Гершон Ябуселе обновил рекорды карьеры – 22 очка и 43 минуты на паркете
Гершон Ябуселе в матче против «Рокетс» установил несколько личных рекордов.
Французский форвард «Филадельфии» в проигранном матче против «Хьюстона» (115:122) обновил личные рекорды по игровому времени (43 минуты) и результативности (22 очка).
Ябуселе реализовал 7 из 12 бросков с игры (4 из 6 из-за дуги, 4 из 8 с линии), добавив 7 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот и 2 потери.
Показатели француза в сезоне – 9,9 очка и 5,4 подбора в среднем за матч при 44% из-за дуги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости