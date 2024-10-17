Гершон Ябуселе о данке через Леброна Джеймса: «Перед этим он поставил мне блок-шот и говорил гадости»
Гершон Ябуселе рассказал о данке через Леброна Джеймса в финале Олимпиады.
«Он поставил мне блок-шот пару владений до этого. Разумеется, он говорил гадости. Но это Леброн. Либо ты забиваешь через него сверху, либо он тебя заблокирует.
Не буду врать, было приятно. Но тогда я не понимал, что это так завирусится. До этого у меня были постер-данки в карьере, и несколько очень хороших. Но забить сверху через Леброна при таком количестве зрителей, тем более в финале Олимпиады, когда весь мир смотрит на меня – в тот момент я не осознавал, насколько это важно», – рассказал французский форвард «Филадельфии».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Andscape
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