Гершон Ябуселе о данке через Леброна Джеймса: «Перед этим он поставил мне блок-шот и говорил гадости»

Гершон Ябуселе рассказал о данке через Леброна Джеймса в финале Олимпиады.

«Он поставил мне блок-шот пару владений до этого. Разумеется, он говорил гадости. Но это Леброн . Либо ты забиваешь через него сверху, либо он тебя заблокирует.

Не буду врать, было приятно. Но тогда я не понимал, что это так завирусится. До этого у меня были постер-данки в карьере, и несколько очень хороших. Но забить сверху через Леброна при таком количестве зрителей, тем более в финале Олимпиады, когда весь мир смотрит на меня – в тот момент я не осознавал, насколько это важно», – рассказал французский форвард «Филадельфии».