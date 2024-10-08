Гершон Ябуселе набрал 15 очков при 6 из 6 с игры в дебюте за «Филадельфию»
Гершон Ябуселе дебютировал за «Филадельфию».
Известный форвард вышел на площадку в предсезонном матче с «Нью-Зиланд» (139:84).
На счету француза 15 очков, 1 подбор, 2 передачи и 1 перехват при 6 из 6 с игры за 16 минут со скамейки.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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