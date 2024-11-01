Ник Нерс: «Начал думать, как совместить Джоэла Эмбиида с Андре Драммондом на площадке»

Ник Нерс рассказал о том, что вынес из первых матчей сезона.

Главного тренера спросили, изменились ли его планы на ротацию с участием Джоэла Эмбиида и Пола Джорджа по результатам наблюдений за игрой других баскетболистов.

«Это отличный вопрос. Мои идеи действительно эволюционировали. Во-первых, я начал думать, как мне попробовать совместить Андре Драммонда с Эмбиидом на площадке. Драммонд делает уникальные вещи, в некоторые моменты мы просто не можем позволить себе его отсутствие на паркете. Эта мысль все яснее оформляется у меня в голове. Я начал пробовать это в тренировочных матчах.

Кайл Лаури , Эрик Гордон – 18-20 минут как шутеры, полезные ветераны. Очень хорош Калеб Мартин. Мы требуем от него того, что он никогда не делал. Стараюсь не слишком перегружать его. Он очень думающий, старательный баскетболист, нацеленный на реализацию. Не тот, кто будет планомерно расставлять нападение и дирижировать нашей атакой, не хочу добавлять еще и это к его обязанностям.

Важным моментом станет определение роли Гершона Ябуселе . Где его ниша, какой будет ротация на 4-5 позициях.

Джаред Маккейн показывает уверенность в себе. Не всегда принимает правильное решение. Но при его участии что-то всегда происходит. Хорошее, плохое, но главное, что он уверен в себе. И является частью наших планов», – заключил Нерс.